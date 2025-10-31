Verificación vehicular en Jalisco: Morena y aliados perfilan sustituir el programa por uno de afinación

En una votación sin el respaldo de Movimiento Ciudadano, el Congreso de Jalisco está perfilando eliminar el actual Programa de Verificación Vehicular y sustituirlo por un sistema de afinación, como operó en la administración estatal de Emilio González.

La propuesta, impulsada por la diputada de Morena, Itzul Barrera, y respaldada por las bancadas de oposición, busca reformar la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para implementar programas de afinación de emisiones contaminantes. Además, se crearía un sistema de certificación para talleres mecánicos encargados de realizar diagnósticos, mantenimiento y reparaciones preventivas en los vehículos.

La Secretaría de Medio Ambiente sería la encargada de supervisar que los talleres acreditados cumplan con los requisitos técnicos, de equipamiento y capacitación establecidos. En caso de detectar fraude o corrupción, se requeriría la intervención de la Fiscalía Anticorrupción o de la Fiscalía del Estado.

La diputada de Morena, Itzul Barrera, impulsa el nuevo programa de afinación vehicular. ESPECIAL

El dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, con el respaldo de los legisladores Yussara Canales, Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer. Sin embargo, ayer las diputadas de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans y Gabriela Cárdenas, se opusieron al cambio, argumentando que la afinación no cumple con las normativas federales que exigen procedimientos específicos para garantizar una reducción en las emisiones contaminantes de los vehículos.

Este año, el gobernador Pablo Lemus implementó un cambio en el programa, eliminando su costo para los propietarios que pagan su refrendo como parte del programa 3x1, que también incluye el cambio de placas, con un costo de 900 pesos. Si bien el Gobierno subsidia la verificación, el costo total para el Estado es de 500 pesos.

Hoy se espera que el Congreso discuta la reforma en el pleno, para posteriormente estrechar los términos y definir si se aprueba.