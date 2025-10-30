Las diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans y Gabriela Cárdenas defendieron el programa de verificación vehicular ante la iniciativa que propone eliminarlo y sustituirlo por una estrategia de afinación de automotores, esto luego que la Comisión de Medio Ambiente aprobara dicho dictamen que plantea la eliminación del programa de verificación.

La diputada Alejandra Giadans señaló que la afinación no cumple con lo autorizado por las leyes federales para garantizar menos emisiones contaminantes por parte de los vehículos.

" La afinación, a diferencia de la verificación, es un servicio de mantenimiento para optimizar el funcionamiento del motor de los vehículos. La afinación no es el procedimiento autorizado por la autoridad federal para garantizar que los automotores no contaminen. La verificación es actualmente el único procedimiento aceptado para garantizar y asegurar que los vehículos no excedan los límites de emisiones establecidos ", declaró.

Por su parte, la legisladora Gaby Cárdenas aseguró que se trata de una normativa federal que defiende al medio ambiente y la salud de la ciudadanía, ya que busca menos emisiones contaminantes.

" Viene de una normativa federal de cumplimiento de tratados internacionales, de las normas oficiales [procedentes] de una legislación federal. Es una política pública de salud para que podamos respirar aire limpio ".

Si bien, la verificación es subsidiada por parte del Gobierno estatal, Giadans precisó que su costo fue de 500 pesos y que va dentro del "paquetazo" vehicular. Defendió además que el costo de la verificación es más bajo que en entidades como la Ciudad de México, el Estado de México o Michoacán, y agregó que los primeros dos tienen multa.

Del total del costo, Gaby Cárdenas recordó que 250 pesos son destinados para los centros de verificación, 115 para el pago de la trazabilidad y 134 pesos se destinan al fondo ambiental que invierte recursos en programas en favor del medio ambiente.

La legisladora destacó que se han invertido más de 68 MDP para proyectos ambientales. Por ello, no descarta que pudiera analizarse la mejora del programa o destinar más recursos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF