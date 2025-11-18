Martes, 18 de Noviembre 2025

Autos con estas placas tienen hasta el 30 de noviembre para realizar la verificación

Continúa en marcha el programa de Verificación Vehicular Responsable, que busca reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más consciente

Por: Moisés Figueroa

Las autoridades estatales instaron a la ciudadanía a aprovechar el Paquetazo 3x1, que por 900 pesos aún cubre nuevas placas, el pago del refrendo y la verificación vehicular. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Gobierno de Jalisco continúa impulsando un aire más limpio y una mejor calidad de vida para todas las personas, por lo que mantiene activo el programa Verificación Vehicular Responsable, diseñado para reducir las emisiones contaminantes y promover una movilidad más consciente.

Si tu vehículo tiene placas con terminación 9, es tu turno para cumplir con la verificación de este año; los autos con terminación 0 pueden realizarla durante este mes de noviembre y también en diciembre.

¿Cuál es el costo de la verificación vehicular?

El costo del trámite es de 500 pesos y puede cubrirse hasta el 30 de septiembre, según el calendario oficial. Pasada esta fecha aún se podrá realizar, pero el precio aumentará a 550 pesos.

Las autoridades estatales instaron a la ciudadanía a aprovechar el Paquetazo 3x1, que por 900 pesos aún cubre nuevas placas, el pago del refrendo y la verificación vehicular.

¿Cómo puedo agendar una cita para la verificación vehicular?

Para agendar tu cita, solo necesitas ingresar a verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, registrar los datos de tu vehículo y de tu tarjeta de circulación, y seleccionar la fecha, hora y centro de verificación que más te convenga. 

El pago puede hacerse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar la cita, recibiendo un comprobante que deberás presentar el día de la verificación, o bien en alguna de las recaudadoras estatales, cuyas ubicaciones están disponibles en hacienda.jalisco.gob.mx.

