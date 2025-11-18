El Gobierno de Jalisco continúa impulsando un aire más limpio y una mejor calidad de vida para todas las personas, por lo que mantiene activo el programa Verificación Vehicular Responsable, diseñado para reducir las emisiones contaminantes y promover una movilidad más consciente.

Si tu vehículo tiene placas con terminación 9, es tu turno para cumplir con la verificación de este año; los autos con terminación 0 pueden realizarla durante este mes de noviembre y también en diciembre.

¿Cuál es el costo de la verificación vehicular?

El costo del trámite es de 500 pesos y puede cubrirse hasta el 30 de septiembre, según el calendario oficial. Pasada esta fecha aún se podrá realizar, pero el precio aumentará a 550 pesos.

Las autoridades estatales instaron a la ciudadanía a aprovechar el Paquetazo 3x1, que por 900 pesos aún cubre nuevas placas, el pago del refrendo y la verificación vehicular.

¿Cómo puedo agendar una cita para la verificación vehicular?

Para agendar tu cita, solo necesitas ingresar a verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, registrar los datos de tu vehículo y de tu tarjeta de circulación, y seleccionar la fecha, hora y centro de verificación que más te convenga.

El pago puede hacerse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar la cita, recibiendo un comprobante que deberás presentar el día de la verificación, o bien en alguna de las recaudadoras estatales, cuyas ubicaciones están disponibles en hacienda.jalisco.gob.mx.

MF