Ya inició la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. En ese contexto, donde la llegada de turistas es un atractivo para el sector público y privado en ciudades sede como Guadalajara, la cadena hotelera Brada Collection inauguró Vendôme, su segundo hotel en la ciudad, apostando por un segmento que combina diseño, arte, tecnología y experiencias enfocadas en las nuevas generaciones de viajeros.

Ubicado sobre Avenida La Paz 2430, en la colonia Americana, el proyecto forma parte de un plan de expansión nacional que contempla nuevas aperturas en Guadalajara, Riviera Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos y Ciudad de México durante los próximos cuatro años.

Durante la inauguración, el fundador de la cadena, Brando Ángulo, explicó que la apuesta busca llenar un espacio que, a su juicio, aún no está plenamente atendido en la industria hotelera mexicana.

“Todos se van al lujo clásico o se van a los hoteles business, pero a las nuevas generaciones les gusta el arte, les gusta el diseño, les gusta ir por un buen cóctel, que haya arte local y que el precio realmente sea razonable”, señaló. Según el empresario, la intención es crear una cadena con estándares homogéneos de servicio, apoyada en tecnología y una identidad centrada en el llamado lifestyle aspiracional.

Guadalajara, una ciudad en transformación

Para Ángulo, la evolución de Guadalajara durante la última década ha sido clave para el desarrollo de proyectos orientados al turismo de experiencias.

El empresario destacó factores como la llegada de la Guía Michelin, la expansión del aeropuerto internacional, nuevas conexiones aéreas con Europa, el crecimiento de la oferta gastronómica y de coctelería, así como la consolidación de eventos vinculados al arte y la moda.

“Ya no es la ciudad de antes. Guadalajara es una ciudad de primer mundo, reconocida por el tema culinario y artístico”, sostuvo.

Arquitectura entre patrimonio y modernidad

Uno de los elementos distintivos de Vendôme es la integración de una finca histórica protegida dentro del proyecto arquitectónico.

La fachada original fue conservada y restaurada como parte del desarrollo, mientras que detrás de ella se construyó una nueva estructura de inspiración minimalista y brutalista.

“Fue todo un tema muy complejo la construcción porque era mantener esa propiedad y hacer el edificio atrás y los sótanos”, explicó.

El diseño debió ser aprobado por las autoridades culturales para garantizar su integración visual con la colonia Americana, una de las zonas con mayor valor patrimonial y artístico de Guadalajara.

“No buscamos un edificio moderno porque esta colonia es más clásica, más artística, y el edificio no es tan arriesgado para mantener la armonía de la zona”, añadió.

Arte local y tecnología como ejes del concepto

El hotel incorpora una propuesta artística vinculada a creadores locales. Para esta sede, Ángulo eligió obras del artista jalisciense Ricky Granna, originario de Chapala, cuya trayectoria sigue desde hace más de una década.

La identidad visual del inmueble toma inspiración de la Plaza Vendôme de París, combinando referencias francesas contemporáneas con espacios de convivencia inspirados en destinos mediterráneos.

Paralelamente, el hotel integra herramientas tecnológicas que permiten realizar reservaciones digitales, utilizar llaves virtuales desde el teléfono móvil y gestionar diversos servicios desde dispositivos electrónicos instalados en las habitaciones.

EL INFORMADOR/ARCHIVO

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Un proyecto en expansión

Vendôme cuenta con 52 habitaciones, gimnasio, bar, diversas amenidades y tres niveles de estacionamiento subterráneo. El diseño interior estuvo a cargo del despacho MM, encabezado por Marco Martín, conocido por proyectos de hospitalidad y entretenimiento en Guadalajara.

La siguiente apertura de la marca será Honoré, un hotel actualmente en construcción sobre Avenida Américas, también en Guadalajara, con 50 habitaciones proyectadas para inaugurarse dentro de un año.

Posteriormente, la cadena desarrollará un complejo de 120 habitaciones en Riviera Nayarit, cerca de la marina de Cruz de Huanacaxtle, lo que representará su primer proyecto de gran escala en un destino de playa.

Con la inauguración de Vendôme, Brada Collection busca consolidar una propuesta enfocada en viajeros que priorizan el diseño, la cultura y la experiencia urbana en una ciudad que continúa posicionándose como uno de los principales polos turísticos y creativos de México.

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AO

