El pronóstico meteorológico para mañana, viernes 12 de junio, mantiene altas probabilidades de lluvia en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). De acuerdo con reportes de Meteored y el IAM, las precipitaciones podrían concentrarse durante la segunda mitad del día, especialmente entre la tarde y la noche.

¿A qué hora podría comenzar a llover en Guadalajara?

Los modelos coinciden en que el periodo con mayor probabilidad de precipitaciones se ubicará entre las 17:00 y las 00:00 horas, con posibilidad de chubascos y tormentas aisladas.

La probabilidad de lluvia ronda entre el 90%, con una acumulación de agua de 17 milímetros, lo que convertirá este viernes en uno de los días con mayor expectativa de precipitaciones. Además de la lluvia, se espera abundante nubosidad desde el inicio de la jornada.

Horas Probabilidad de lluvia Pronóstico 01:00 a 05:00 horas 80% Tormenta 17:00 a 20:00 horas 80% Tormenta 21:00 a 00:00 horas 80% Tormenta

Las condiciones meteorológicas están relacionadas con la interacción de tormentas tropicales sobre el occidente del país y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos sistemas favorecen el desarrollo de nubosidad, tormentas eléctricas y lluvias fuertes en diversas regiones de Jalisco, incluyendo el Área Metropolitana de Guadalajara.

Los especialistas también advierten que algunas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y, en ciertos puntos, caída de granizo.

Temperaturas previstas para este jueves

A pesar de la presencia de lluvias, el ambiente continuará cálido durante buena parte del día.

Los pronósticos estiman temperaturas mínimas cercanas a los 17 o 18 grados Celsius, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 29 y 30 grados durante las primeras horas de la tarde.

También se esperan rachas de viento de entre 20 y 30 kilómetros por hora en algunos sectores de la ciudad.

Con el inicio del temporal en la región, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del clima y considerar posibles cambios en los tiempos de traslado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO