La Universidad de Guadalajara anunció la puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte gratuito dirigido a estudiantes y personal docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) , con el objetivo de facilitar la movilidad entre las distintas sedes académicas y fortalecer la permanencia escolar.

El proyecto, denominado Ruta CUCS , será posible gracias a la donación de un autobús por parte de la empresa RECAL, el cual permitirá realizar traslados sin costo entre puntos estratégicos donde se imparten programas educativos del área de la salud.

UDEG

La rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez, destacó que este tipo de apoyos impactan de manera directa en el acceso a la educación, al reducir gastos y barreras de traslado para la comunidad universitaria.

¿Cómo funcionará la Ruta CUCS?

El rector del CUCS, Eduardo Gómez Sánchez, explicó que la nueva ruta conectará al CUCS con otras sedes universitarias, como el CUGuadalajara, el CUCEI y la Escuela Antigua de Medicina , con una capacidad estimada para atender a más de 200 usuarios al día.

Los horarios y paradas del servicio serán dados a conocer próximamente.

Autoridades universitarias subrayaron que el transporte institucional también contribuirá a mejorar la seguridad de los traslados, promover el uso de medios colectivos y reducir el impacto ambiental derivado del uso de vehículos particulares, consolidándose como una alternativa sustentable y accesible para la comunidad del CUCS.

¿En dónde está ubicado el CUCS?

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud está ubicado en la calle Sierra Mojada 950, en la colonia, Independencia, en Guadalajara, Jalisco.

CUCS

Con información de la UdeG.

EE