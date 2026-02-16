Este lunes la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), en coordinación con el Ayuntamiento de Guadalajara, dieron a conocer que, debido a las obras de intervención que se realizan en torno a la Plaza de la República, se llevan a cabo modificaciones viales que deberán ser consideradas por la ciudadanía para prever sus traslados de manera eficiente.

Las autoridades recordaron que las obras impulsadas van encaminadas a consolidar dicho punto como un espacio público en beneficio de las y los habitantes de la colonia Americana y zonas aledañas, como el barrio de Santa Tere.

Ante ello, y con el objetivo de mantener un flujo óptimo en ambos sentidos, SIOP lleva a cabo la reorganización de los accesos vehiculares, tomando en cuenta que es una ruta vial alimentadora de las avenidas Chapultepec y Américas.

En primer lugar, señalaron las autoridades, en la calle Andrés Terán se mantendrá la circulación vehicular de sur a norte, permitiendo el tránsito desde la avenida Chapultepec hacia la colonia Santa Teresita, así como quienes circulen hacia el poniente de la ciudad, ya que se mantendrá la vuelta a la izquierda en ese punto.

Para quienes circulen hacia la avenida Américas, saliendo de la colonia Santa Teresita, se conservará el movimiento direccional en el cruce de la calle Pedro Antonio Buzeta; incluso, los automovilistas se podrán incorporar en avenida México rumbo a la avenida Chapultepec o hacia el oriente de Guadalajara.

Otro cruce alimentador es el de la calle Alfredo R. Plasencia, que es donde se ubica la fuente. En este caso, quienes vienen de la colonia Santa Teresita pueden cruzar Avenida México para continuar hacia el sur de la ciudad, o bien, retornar e incorporarse rumbo al centro de Guadalajara.

"Estas acciones ordenan el tráfico vehicular para que la avenida México, de avenida Américas a Chapultepec, conserve la fluidez automovilística con el ingrediente adicional de brindar seguridad a los peatones y transeúntes en una zona de alta afluencia", refirieron el Syuntamiento y la SIOP a través de un comunicado.

De acuerdo con las autoridades citadas, el proyecto de intervención en la Plaza de la República promueve la convivencia ciudadana y organiza la superficie vehicular a través de los movimientos direccionales en los cruces de las calles Andrés Terán, Pedro Buzeta y Alfredo R. Plascencia.

La prioridad es generar la convivencia, con seguridad, del peatón y el automóvil.

