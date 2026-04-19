Verónica Delgadillo supervisa rehabilitación de espacios en la colonia Ex Penal de Oblatos

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó trabajos de rehabilitación y limpieza en la unidad deportiva de la colonia Ex Penal de Oblatos, acompañada por vecinos, como parte del programa Sábado de Corresponsabilidad.

Durante la jornada se realizaron labores de pintura en bardas, juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, además de limpieza de espacios públicos, recolección de basura y retiro de grafiti. Las actividades contaron con la participación de autoridades municipales, entre ellas Julio Delgadillo, subdirector de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comisionado a Gobernación.

La alcaldesa destacó que estas acciones contribuyen a fortalecer el tejido social y a prevenir el delito mediante el cuidado de los espacios públicos. Señaló que la participación vecinal es clave para fomentar el sentido de pertenencia y el uso adecuado de las áreas comunes.

En el mismo punto se llevó a cabo una Feria de Bienestar Animal, donde se ofrecieron más de 400 servicios veterinarios, como consultas, vacunación, desparasitación, esterilización y asesorías sobre tenencia responsable, con apoyo de universidades públicas y privadas.

Además, se instaló un módulo de la Fiscalía del Estado para brindar orientación a la ciudadanía.

Como parte de las mejoras, se habilitó un espacio de calistenia y juegos infantiles, que se suma a otros puntos similares en la ciudad.

Las actividades contaron con la participación de servidores públicos, académicos y representantes de la sociedad civil.