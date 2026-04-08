Monumento de las tres Gracias: cuánto miden y qué significan las estatuas trasladadas a la Plaza de la República

El conjunto escultórico "Las Tres Gracias" comenzó su traslado a la que será su nueva ubicación: la Plaza de la República de Guadalajara, en la avenida México, entre Chapultepec y Américas.

Se trata de la obra más ambiciosa del escultor Sergio Garval, artista tapatío cuya propuesta fue seleccionada por el programa de Arte Público lanzado en 2016 por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Para su creación utilizó la técnica de bronce a la cera perdida y tuvo un costo de 12.1 millones de pesos. Sin embargo, debido a la demora en su entrega, Garval pagó casi 2 millones en multas. Este hecho fue minimizado por el artista, quien mencionó que su principal objetivo era dejar un legado a la ciudad.

La Abundancia. EL INFORMADOR/Archivo

Este es el significado de Las Tres Gracias de Garval

Las figuras que componen Las Tres Gracias miden entre 7.5 y 9 metros y representan a las Cárites, diosas menores de la mitología griega, hijas de Zeus, que simbolizan lo que es digno de ser celebrado en la vida.

Aunque el número de Cárites cambió a lo largo de la historia, Garval tomó el canon de tres que fijó Hesíodo en la Teogonía:

Aglaia: la Belleza

Eufrosina: la Alegría

Talía: la Abundancia

A las Cárites, Garval agregó tres males que son domados por ellas, representados por los caballos que montan: la muerte, la ceguera y la locura.

La Alegría. EL INFORMADOR/Archivo

La Belleza. EL INFORMADOR/Archivo

¿Por qué retiraron Las Tres Gracias?

Las esculturas serán trasladadas a la Plaza de la República como parte de los trabajos de mejora de la imagen urbana con motivo del Mundial de Futbol 2026. Además, la ubicación original, en el camellón central de la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con la calle Fuelle, fue criticada desde el principio por no ser la idónea para apreciarlas.

Las personas solían verlas al circular por la avenida, muchas veces a gran velocidad y sin el ángulo correcto.

Esta ubicación también propició que la obra fuera blanco de delincuentes que rompían o serruchaban la escultura para vender trozos de bronce.

En 2023, el propio Garval calculó el tamaño del robo en cuatro toneladas de material, de un total de 25 que se utilizaron para su fabricación.

Elementos como collares, flores o cabellos fueron mutilados incluso antes de su inauguración, ocurrida en abril de 2021.

Se espera que su nuevo emplazamiento ayude no solo a que la ciudadanía pueda admirarlas mejor, sino también a que haya más vigilancia para mantener su integridad.

