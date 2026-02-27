La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó a los aspirantes a programas académicos de licenciaturas e ingenierías, planes de estudio virtuales y los planes tecnológicos del SEMS para el calendario 2026-B que el plazo de inscripción se ha extendido hasta este viernes 6 de marzo, a las 23:59 horas.

Para las y los interesados en programas de licenciaturas, esta Casa de Estudio ofrece 151 opciones en sus 19 centros universitarios en los rubros de ciencias básicas, ciencias biológicas, artes, ciencias de la salud, ciencias sociales , entre otras; además de bachillerato en 177 planteles.

La Coordinación de Control Escolar recomienda revisar las guías de carreras, un repositorio que reúne la amplia oferta de licenciaturas de la universidad y sus programas académicos para la mejor elección de acuerdo con los intereses, necesidades, habilidades y lugar de residencia del aspirante.

El Sistema de Educación Media Superior (SEMS) contempla 29 programas en modalidades académicas técnicas, a través de 14 programas de estudio en tecnólogo, así como de 14 bachilleratos tecnológicos y dos interculturales , alternativos al Bachillerato General.

Las modalidades de estudio ofrecen el desarrollo de habilidades y destrezas que les permiten a los estudiantes incorporarse al mercado laboral, emprender en su propia empresa o continuar con su preparación profesional.

Por otra parte, el nuevo programa de estudio para la licenciatura en Médico Cirujano y Partero en el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) ofrecerá una formación integral con enfoque interdisciplinario y que vincula la formación médica con áreas como enfermería, nutrición, recursos naturales, agronomía e investigación , además de considerar temas como medicina tradicional, alimentación regional y uso de plantas medicinales.

En su primera generación, la carrera contará con 40 espacios disponibles para garantizar condiciones óptimas de infraestructura como los laboratorios de anatomía, fisiología, quirófano simulado y simuladores clínicos de última generación para la formación práctica de calidad desde los primeros semestres.

Otros programas de estudios en el área de salud son las carreras en Técnico superior universitario en Terapia física, radiología e imagen; Terapia respiratoria; además de las licenciaturas en: Nutrición; Enfermería, y Gerontología , tanto en campus metropolitanos como regionales.

La Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para Toda la Vida (UDGPlus) invita a la oferta en línea de la UdeG, que comprende de un bachillerato y nueve licenciaturas: Administración de las organizaciones, Bibliotecología y gestión del conocimiento, Comunicación digital y periodismo, Desarrollo educativo, Desarrollo de sistemas web, Gestión cultural, Mercadotecnia digital, Seguridad ciudadana, y Tecnologías e información.

Estos programas educativos se cursan 100 por ciento en línea y no requieren de un examen de admisión, ya que en su lugar los aspirantes deben acreditar un curso en línea de 5 semanas.

La modalidad virtual permite a las personas estudiar desde cualquier lugar con acceso a internet, de manera que pueden combinar sus estudios con actividades, ya sea laborales, familiares o de cualquier índole. Además de que tienen la ventaja de ahorrar tiempo y dinero en traslados.

El registro para aspirar a la oferta académica es en el sitio www.escolar.udg.mx. El examen de admisión será el 23 de mayo, la publicación de dictamen el 10 de agosto y el inicio de clases será el 17 de agosto de 2026.

XP