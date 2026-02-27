Los templos más bonitos en Guadalajara para visitar el fin de semana

Si no sabes qué hacer este fin de semana, no te preocupes. Guadalajara es perfecta para hacer recorridos culturales e históricos. En esta ocasión te decimos algunos de los templos en Guadalajara que puedes visitar. No lo pienses más y disfruta de la belleza única de cada uno de ellos.

La Catedral de Guadalajara

La Catedral de Guadalajara es una de las bellezas arquitectónicas más antiguas de Guadalajara. Tiene dos icónicas torres de 65 metros de altura y detalles interesantes sobre su historia. Se encuentra sobre el paseo peatonal de Av. Alcalde. Un lugar ideal para pasar la tarde en familia, disfrutar de una deliciosa nieve o esquite.

Templo Expiatorio

Considerado como la máxima obra de estilo neogótico de México. En el Templo Expiatorio se puede apreciar 3 impresionantes naves con un claro estilo neogótico italiano por fuera y francés al interior.

Su construcción inició en 1897 y fue inaugurado hasta 1931.

Templo del Carmen

El Templo del Carmen fue fundado en el siglo XVII y es de estilo neoclásico. En su interior se pueden apreciar pinturas de arte sacro. Su fachada de cantera fue modificada a un estilo neoclásico; sin embargo, afuera del templo, se conservan aún restos de ornamentación.

Ex-Convento del Carmen

El Ex Convento del Carmen era un claustro de varones anexo al Templo del Carmen. Fue fundado entre 1687 y 1690 en las afueras de Guadalajara por la Orden de los Carmelitos Descalzos.

Actualmente, algunas de sus áreas se usan como auditorios para eventos culturales y sociales, además de obras teatrales y exposiciones temporales.

Aprovecha este fin de semana para visitar estas joyas de la Perla Tapatía, ricas en historia y características por su arquitectura preciosa, difícil de olvidar e inevitable de fotografiar. Disfruta de un recorrido por la bella Guadalajara y disfruta de la belleza de sus templos.

