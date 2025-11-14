Viernes, 14 de Noviembre 2025

Secretaría de Turismo invita a votar por Lo Mejor de Jalisco 2025

Con 24 categorías que abarcan gastronomía, turismo cultural, hospedaje, aventura y más, los galardones surgen del voto abierto de las audiencias de México Desconocido

Por: Jorge Velazco

Del 6 al 23 de noviembre de 2025, serán las votaciones de los premios Lo Mejor de Jalisco. CORTESÍA

La plataforma "México Desconocido", en coordinación con la Secretaría de Turismo de Jalisco, reconocerá por primera vez a lo más sobresaliente de la industria turística estatal con los premios Lo Mejor de Jalisco 2025.

La iniciativa surge como resultado del esfuerzo colectivo de profesionales, empresarios y trabajadores del sector que han contribuido a posicionar a Jalisco como un referente nacional en turismo, tradición e innovación.

Con 24 categorías que abarcan gastronomía, turismo cultural, hospedaje, aventura, bienestar y personalidades del sector, los galardones surgen del voto abierto de las audiencias de México Desconocido, quienes ya nominaron a sus favoritos en cada segmento.

Del 6 al 23 de noviembre de 2025, serán las votaciones de los premios Lo Mejor de Jalisco, en las que el público podrá elegir a sus favoritos entre los nominados en las 24 categorías.

La premiación será el 3 de diciembre en Zapopan, Jalisco, donde se entregarán los galardones a las experiencias turísticas más sobresalientes del Estado.

Los interesados pueden votar en el siguiente enlace: https://lomejordejalisco.com/.

