Secretaría de Turismo invita a votar por Lo Mejor de Jalisco 2025

La plataforma "México Desconocido", en coordinación con la Secretaría de Turismo de Jalisco, reconocerá por primera vez a lo más sobresaliente de la industria turística estatal con los premios Lo Mejor de Jalisco 2025.

La iniciativa surge como resultado del esfuerzo colectivo de profesionales, empresarios y trabajadores del sector que han contribuido a posicionar a Jalisco como un referente nacional en turismo, tradición e innovación.

Con 24 categorías que abarcan gastronomía, turismo cultural, hospedaje, aventura, bienestar y personalidades del sector, los galardones surgen del voto abierto de las audiencias de México Desconocido, quienes ya nominaron a sus favoritos en cada segmento.

Del 6 al 23 de noviembre de 2025, serán las votaciones de los premios Lo Mejor de Jalisco, en las que el público podrá elegir a sus favoritos entre los nominados en las 24 categorías.

La premiación será el 3 de diciembre en Zapopan, Jalisco, donde se entregarán los galardones a las experiencias turísticas más sobresalientes del Estado.

Los interesados pueden votar en el siguiente enlace: https://lomejordejalisco.com/.

