La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este viernes 14 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 5:11 de esta tarde la Secretaría informó que debido a el tráfico intenso en Avenida López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Avenida Camino Real a Colima, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Mientras que a las 5:21 pm la ruta C02 de Mi Macro Periférico tomará el carril confinado desde la estación Tabachines hasta Barranca de Huentitán, también por el tráfico cargado en Parres Arias y Periférico.

Por su parte a las 5:34 pm por tráfico cargado en Calzada Independencia desde Avenida González Gallo hasta Avenida Javier Mina / Avenida Juárez, las rutas Parador y Express de Mi Macro Calzada presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

