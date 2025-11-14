Viernes, 14 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! Conoce los camiones que demorarán en su circuito; otros tomarán vialidades alternas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este viernes 14 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 5:11 de esta tarde la Secretaría informó que debido a el tráfico intenso en Avenida López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Avenida Camino Real a Colima, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Mientras que a las 5:21 pm la ruta C02 de Mi Macro Periférico tomará el carril confinado desde la estación Tabachines hasta Barranca de Huentitán, también por el tráfico cargado en Parres Arias y Periférico. 

Por su parte a las 5:34 pm por tráfico cargado en Calzada Independencia desde Avenida González Gallo hasta Avenida Javier Mina / Avenida Juárez, las rutas Parador y Express de Mi Macro Calzada presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

  • En Facebook como @SecretariadeTransporteJal
  • En X como @TransporteJal

Temas

