Una unidad del Macrobús de la Calzada chocó contra una camioneta recolectora de basura particular, en la zona de San Juan de Dios, en Guadalajara . Los hechos se registraron en el cruce de la calzada Independencia y la calle López Cotilla, en la colonia San Juan de Dios del municipio tapatío.

Presuntamente, el conductor de la camioneta giró a la izquierda, maniobra que se considera prohibido, mientras la unidad del Macrobús circulaba por su carril confinado, por lo que dicha situación provocó el percance.

El impacto causó daños considerables en la unidad de Mi Macro Calzada, específicamente en el cristal delantero, pero también en la zona lateral y la defensa.

La camioneta recolectora también sufrió afectaciones en su parte lateral, aunque fueron menores.

Por fortuna, ninguno de los involucrados resultó con lesiones visibles, aunque acudieron paramédicos de la Cruz Roja como protocolo, confirmando que no se requirió traslado a hospitales.

El conductor de la camioneta aceptó su responsabilidad ante los policías viales y será quien responda por los daños materiales .

