Ulises Bernal Miramontes pide disculpas por gesto racista contra influencer surcoreana en el Estadio Guadalajara

Ulises Bernal Miramontes se disculpó con la creadora de contenido surcoreana de 29 años Yoon Su-jin, mejor conocida en redes sociales como Ino Cat, tras haber realizado un gesto discriminatorio contra la influencer durante el partido de Corea del Sur y Chequia realizado en el Estadio Guadalajara.

A través de un video compartido en su Instagram personal, Ulises Bernal Miramontes también anunció que presentó su renuncia a la presidencia del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), A.C.

Para entender mejor: Influencer surcoreana denuncia racismo en Guadalajara durante partido

“Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario. Es por eso que hago este vídeo, para ofrecer una disculpa pública a Inocat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé en días pasados en el partido de Corea en el Estado de Guadalajara.”, mencionó Ulises Bernal en su video.

Cabe destacar que Bernal Miramontes reconoció que sus acciones fueron inapropiadas y que se equivocó, por lo que estaba “muy arrepentido”; asimismo aseguró que ya se contactó con la creadora de contenido para reunirse con ella y ofrecerle una disculpa de frente.

Te recomendamos: Hallan sin vida a comerciante tapatío desaparecido que fue arrastrado por el mar en playa de Colima

Ino Cat acusa discriminación en Estadio Guadalajara

Yoon Su-jin, conocida en redes sociales como Ino Cat, denunció haber sido víctima de un acto de discriminación mientras asistía al Estadio Guadalajara durante las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de una publicación en Instagram, la influencer relató la incómoda experiencia que vivió mientras grababa un video junto al también creador de contenido Rafa Yechan, con quien saludaba con entusiasmo a los aficionados mexicanos presentes en el recinto.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando un espectador realizó un gesto ofensivo al estirar con sus manos los ojos para burlarse de los rasgos físicos de la joven. Al percatarse de la acción, Ino Cat modificó de inmediato su expresión y dejó de saludar al público.

Junto al video, la creadora escribió: “Viajaste por todo el mundo para asistir al Mundial… y experimentaste racismo”, mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y usuarios de distintas plataformas.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

NA