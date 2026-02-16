El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recibió este fin de semana a David Villanueva Lomelí, quien asumirá la responsabilidad de coordinar las empresas universitarias de la Universidad de Guadalajara.

El mandatario estatal destacó la trayectoria y compromiso de Villanueva, a quien calificó como un gran amigo, y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda. Asimismo, reiteró su respaldo para trabajar de manera conjunta en proyectos que contribuyan al desarrollo del Estado y al bienestar de las y los jaliscienses.

“Le deseo el mejor de los éxitos y mi apoyo para trabajar en beneficio de las y los jaliscienses, Al Estilo Jalisco”, expresó el Gobernador, subrayando la importancia de fortalecer la vinculación entre el Gobierno del Estado y la Máxima Casa de Estudios.

Me dio mucho gusto recibir el fin de semana a David Villanueva, un gran amigo y quien llega a la Universidad de Guadalajara para hacerse cargo de las empresas universitarias. Le deseo el mejor de los éxitos y mi apoyo para trabajar en beneficio de las y los jaliscienses, Al…

¿Quién es David Villanueva Lomelí?

David Villanueva Lomelí, quien ahora encabeza la coordinación de las empresas universitarias, posee un perfil técnico con amplia especialización en fiscalización y gestión pública. Es doctor en Administración Pública y cuenta con estudios posdoctorales en Política Pública.

En su trayectoria destaca su labor como Auditor Superior del Estado de Puebla y, posteriormente, su participación en posiciones estratégicas dentro de la administración pública estatal.

Su experiencia en instancias de control y rendición de cuentas apunta a una gestión orientada a la transparencia y la eficiencia administrativa al frente del conglomerado empresarial de la Universidad de Guadalajara, que integra espacios de gran relevancia como el Auditorio Telmex y el Conjunto Santander.

Lemus y la UdeG consolidan nueva etapa de colaboración y dejan atrás conflictos por autonomía y presupuesto

El encuentro entre el Gobernador Pablo Lemus Navarro y David Villanueva se da en el contexto de una “nueva era” en la relación entre el Ejecutivo estatal y la Universidad de Guadalajara.

Luego de los desencuentros políticos registrados durante el sexenio anterior, Lemus Navarro y la rectoría actual, encabezada desde 2025 por Karla Planter, han impulsado una agenda conjunta que privilegia la coordinación institucional por encima de la confrontación.

La llegada de perfiles con experiencia tanto política como técnica a la estructura universitaria, con el aval del Gobierno estatal, refuerza el mensaje de que ha quedado atrás la disputa en torno a la autonomía y el presupuesto que marcó la agenda pública en los últimos años.

