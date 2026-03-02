Con una mezcla de arte, ciencia y compromiso ambiental, especialistas y estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) están desarrollando un proyecto que busca acercar al público la importancia de los animales polinizadores.

A través de guías ilustradas, infografías y material visual, muestran el papel esencial que insectos y aves cumplen en la reproducción de plantas nativas como el nopal, el maguey o la ciruela.

Estas obras, creadas en el Laboratorio de Ecología de Fauna Silvestre y del Paisaje, no son solo un esfuerzo artístico: cada ilustración parte de la observación directa, el análisis del comportamiento animal y la rigurosidad científica.

El investigador y artista Hugo Eduardo Fierros López explica que la polinización —el traslado del polen entre plantas— depende de agentes como el viento, el agua o seres vivos, y que en la región jalisciense los polinizadores abundan sobre todo a finales del verano y principios del otoño.

Hugo Eduardo Fierros López, investigador. UDEG

Por su parte, la profesora Mónica Riojas López destaca que los polinizadores sostienen la biodiversidad y los ecosistemas, ya que permiten la reproducción de plantas que alimentan tanto a la fauna silvestre como al ser humano.

“Gracias a ellos se mantienen suelos fértiles, temperaturas estables y ciclos de lluvia equilibrados”, señala.

Advierte además que, si una especie polinizadora desaparece, puede desencadenar una “extinción en cascada”, afectando a todo el sistema ecológico.

Mónica Riojas López, profesora. UDEG

México alberga cerca de dos mil especies de abejas nativas, 300 de ellas en Jalisco. Protegerlas requiere acciones cotidianas: crear jardines con flores nativas que florezcan todo el año, evitar insecticidas y preferir plantas simples como chile o jitomate.

En cuanto a los colibríes, se recomienda ofrecerles agua con miel —no azúcar— y cambiar los bebederos cada 24 horas para evitar enfermedades.

La ilustradora y docente Lizeth Verónica Medrano Figueroa subraya que la divulgación científica también puede ser visual. “El arte puede traducir la ciencia sin perder su precisión, ayudando a que la sociedad comprenda y valore la vida silvestre”, afirma.

Lizeth Verónica Medrano Figueroa. UDEG

Las ilustraciones y materiales creados por el equipo del CUCBA pueden consultarse en las redes del Laboratorio de Ecología de Fauna Silvestre y del Paisaje:

Con información de la UdeG.

EE