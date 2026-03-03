El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, informó que marzo será el último mes para realizar el canje de placas sin costo, beneficio dirigido exclusivamente a las y los contribuyentes que pagaron su refrendo 2025 durante el año pasado, pero que aún no han completado la sustitución de láminas.

Esta prórroga busca otorgar facilidades administrativas y permitir que quienes ya cumplieron con el pago puedan concluir el trámite pendiente sin generar cargos adicionales, antes de que entren en vigor las sanciones correspondientes.

Desde el inicio del programa, en febrero de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, en Jalisco se han sustituido más de un millón 258 mil placas vehiculares, lo que ha contribuido a mantener actualizado el padrón, reforzar la seguridad y garantizar la correcta identificación de los vehículos que circulan en la entidad.

En lo que respecta a la recaudación, al cierre de febrero de 2026 se contabilizan más de un millón 600 mil refrendos pagados, con una captación superior a mil 490 millones de pesos, cifra que representa el 30 por ciento del padrón vehicular registrado en el estado.

El Gobierno de Jalisco reiteró el llamado a quienes se encuentren en este supuesto a acudir durante marzo a cualquiera de las oficinas recaudadoras del estado para concluir el trámite sin costo adicional. CORTESÍA

"Se informa que a partir de abril, las y los automovilistas que no cuenten con sus placas actualizadas se harán acreedores a sanciones por parte de la Policía Vial del Estado, en cumplimiento de la normatividad vigente", precisó la dependencia en un comunicado.

Ante este panorama, el Gobierno de Jalisco reiteró el llamado a quienes se encuentren en este supuesto a acudir durante marzo a cualquiera de las oficinas recaudadoras del estado para concluir el trámite sin costo adicional.

Para consultar requisitos, ubicaciones y horarios de atención, se puede ingresar al portal oficial agendador-shp.jalisco.gob.mx, así como a los canales institucionales del Gobierno del Estado.

MF