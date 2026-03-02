CNIT reporta venta de 200 mil toneladas bajo esquema Agave Responsable Ambiental

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) informó que, como resultado del compromiso asumido por la agroindustria del tequila con los productores de agave, se concretó la comercialización de más de 200 mil toneladas de Agave Responsable Social (ARS).

Agave Responsable Social (ARS) es una marca de certificación creada y administrada por el Consejo Regulador del Tequila (CRT), cuyo objetivo es fortalecer la comercialización responsable y respaldar a los productores tradicionales. Este esquema garantiza que la producción y venta de agave se realicen bajo principios de equidad, responsabilidad social y sostenibilidad.

"ARS registró la comercialización de más de 200 mil toneladas de agave, consolidándose como un mecanismo estratégico que genera mayor certidumbre para los productores, fortalece relaciones comerciales transparentes y contribuye a ordenar el mercado mediante esquemas formales de compraventa , reduciendo la intermediación y promoviendo condiciones más equitativas para el campo", señaló la Cámara.

A través de este modelo se priorizan la trazabilidad, la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social, alineando a la agroindustria del tequila con estándares internacionales y criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Esto refuerza la competitividad global de la categoría y consolida su posicionamiento frente a otras bebidas espirituosas.

Más allá del volumen comercializado, el impacto del programa radica en la consolidación de un modelo que dignifica la actividad agrícola, brinda estabilidad a miles de familias productoras y favorece la permanencia generacional en las comunidades agaveras, al incentivar prácticas responsables y relaciones comerciales sostenibles en el largo plazo.

Por su parte, Roberto Ciprés Cruces, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), afirmó que "el volumen alcanzado a través de ARS confirma que la agroindustria del Tequila está comprometida con soluciones de largo plazo que fortalecen al campo y brindan mayor estabilidad al mercado . No se trata solo de cifras, sino de un cambio estructural que genera confianza, certidumbre comercial y desarrollo sostenible para toda la cadena productiva".

El éxito del programa también se refleja en la participación de mil 535 productores tradicionales registrados, de los cuales mil 426 han concretado ventas bajo este esquema. Asimismo, 164 empresas tequileras reciben actualmente agave a través de ARS, incorporando esta certificación como una herramienta clave de responsabilidad social y cumplimiento normativo.

De esta manera, la plataforma ARS no solo impulsa el desarrollo económico regional, sino que consolida un modelo productivo transparente y socialmente responsable, que fortalece la permanencia y el reconocimiento internacional del tequila como una agroindustria alineada con las mejores prácticas globales.

YC

