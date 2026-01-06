UdeG anuncia apoyo económico para estudiantes de alto rendimiento; requisitos

Con la meta de reconocer el mérito académico y evitar que las limitaciones económicas frenen el desarrollo estudiantil, la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunciará a finales de enero de 2026 una nueva edición del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes (PEEES ), coordinado por la Coordinación General de Servicios a Universitarios.

¿En qué consiste el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes?

Este programa otorgará apoyos mensuales durante cerca de 10 meses a estudiantes que destaquen por su desempeño académico y participen activamente en proyectos formativos dentro de la Red Universitaria. Los montos serán de cuatro mil pesos mensuales para alumnado de nivel superior y tres mil pesos para estudiantes de bachillerato.

Las y los beneficiarios deberán integrarse a actividades extracurriculares por un promedio de 10 horas semanales, en modalidades que permitan potenciar sus habilidades.

Entre ellas destacan la iniciación a la investigación, apoyo en bibliotecas y sistemas de información, protección civil, deporte de alto rendimiento, respaldo a coordinaciones de carrera y acciones de bienestar estudiantil.

En el caso del nivel medio superior, las tareas estarán enfocadas en apoyo académico-administrativo y en proyectos de diagnóstico orientados a mejorar procesos internos de las instituciones.

Requisitos

Para participar en la convocatoria, las y los aspirantes deberán cumplir con requisitos clave:

Ser estudiantes activos y regulares

Demostrar necesidad económica

Contar con registro vigente en el RFC

Mantener un promedio mínimo general de 90, salvo en la modalidad de deporte de alto rendimiento, donde se exige al menos 85.

Constancia de Situación fiscal actualizada (indispensable)

Una cuenta bancaria a nombre del estudiante (indispensable)

En estudiantes de nuevo ingreso se tomará en cuenta el promedio del nivel educativo previo. Además, quienes aspiren por la vía deportiva deberán formar parte de alguna selección representativa de la UdeG.

La UdeG trabaja en la consolidación de una plataforma única de estímulos, donde la comunidad universitaria pueda consultar todos los apoyos disponibles, incluidos los destinados a estudiantes indígenas, personas con discapacidad y subsidios especiales en comedores universitarios.

UDEG

La convocatoria será difundida muy pronto a través de las redes oficiales de la UdeG, la Coordinación de Servicios a Universitarios y el sitio web del programa: www.peees.udg.mx/

Para mayores informes, se encuentra disponible el teléfono (33) 3134 2222, extensión 12140.

Con información de la UdeG.

EE