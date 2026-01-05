Especialistas del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) presentaron los resultados de la investigación “Patrones cíclicos del dengue en México: 40 años de análisis” , un estudio que expone cómo factores biológicos, ambientales y sociales han influido en la persistencia y expansión de esta enfermedad en el país.

La jefa del Departamento Materno Infantil del CUTlajomulco, Patricia Noemí Vargas, explicó que el dengue presenta un comportamiento cíclico a nivel global, con picos epidemiológicos que se repiten aproximadamente cada cinco años y que suelen estar asociados a un cambio en el serotipo predominante.

Detalló que este fenómeno afecta directamente la inmunidad de la población y se ha observado en países como Brasil, Perú, Singapur, Tailandia, Vietnam y Sri Lanka, así como en México.

De acuerdo con el análisis, en el país se ha registrado un incremento constante de casos a lo largo del tiempo, destacando entidades como Veracruz y Jalisco, esta última con más de 216 mil contagios acumulados, lo que la coloca entre las de mayor incidencia histórica.

La investigadora Judith Carolina de Arcos señaló que el estudio, uno de los más amplios realizados en México, abarca el periodo de 1985 a 2025 e integra datos sobre tasas de contagio, tendencias, estacionalidad y variaciones del virus.

Precisó que mientras en 1985 se contabilizaban alrededor de cinco mil casos, actualmente la cifra ronda los 40 mil , con un claro aumento durante la temporada de lluvias, principalmente entre julio y septiembre.

Aumentan picos de dengue y predomina serotipo 3 con mayor riesgo de hospitalización

Por su parte, Ana María López Yañez destacó que en los últimos años cada pico de la enfermedad ha registrado, en promedio, más de mil 275 casos adicionales , impulsados por factores como la urbanización acelerada, el incremento de la temperatura, la movilidad poblacional y la inmunidad previa a otros serotipos.

En el brote más reciente se identificó una prevalencia del 95% del serotipo 3, asociado a un mayor número de hospitalizaciones.

Las especialistas subrayaron que, aunque existen vacunas contra ciertos serotipos del dengue, estas no están destinadas a toda la población y pueden representar riesgos para personas que nunca han tenido contacto con el virus.

Como alternativa, destacaron una estrategia aplicada en Baja California basada en el uso de una bacteria que limita la replicación del virus sin afectar al ser humano ni al ecosistema, aunque su implementación a gran escala aún enfrenta retos.

Finalmente, coincidieron en que este tipo de investigaciones aporta información clave para el sector salud, al permitir fortalecer las estrategias de prevención y mejorar el control sanitario frente a una enfermedad cuya dinámica de transmisión continúa evolucionando.

La publicación completa de esta investigación se encuentra disponible en el siguiente enlace: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047279725003199?via%3Dihub

Con información de la UdeG.

