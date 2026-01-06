Tlaquepaque celebra el Día de Reyes con tradicional partida de rosca

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la tradicional partida de la Rosca de Reyes , el evento, que reunió a cerca de dos mil personas en la explanada de la presidencia municipal, con la presencia de regidoras y regidores, reafirmó el valor de las costumbres y la convivencia comunitaria.

Familias, niños y vecinos, se dieron cita para participar en una de las tradiciones más emblemáticas del calendario. El ambiente estuvo marcado por la convivencia y las risas que llenaron la explanada, fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Te recomendamos: Festejan a enfermeras en su día en Jalisco

CORTESÍA

Desde las primeras horas del día, la explanada municipal recibió a vecinos y turistas, su presencia fue motivada por disfrutar de la rosca y participar en encuentros que fomentan el sentido de comunidad.

Laura Imelda Pérez Segura, recorrió la explanada, interactuando con las familias y expresando buenos deseos, destacó la relevancia de mantener vivas las tradiciones para fortalecer el tejido social del municipio.

Celebración para fortalecer la comunidad

La alcaldesa subrayó la importancia de estos eventos. “Estas celebraciones nos recuerdan que Tlaquepaque es una comunidad unida, donde compartir el pan también es compartir esperanza, alegría y solidaridad”, afirmó durante el corte de la rosca.

Pérez Segura destacó que estas actividades representan un compromiso gubernamental, mencionó que "ustedes son importantes para el gobierno municipal y a través de estos pequeños detalles estamos siempre pensando en cómo ofrecerles lo mejor de la administración pública".

La tradición de la Rosca de Reyes propició un encuentro entre generaciones. Abuelas compartieron el significado, mientras niños esperaban sorpresas. Amigos y vecinos se reencontraron, fortaleciendo lazos en torno a una costumbre que perdura.

La presidenta municipal enfatizó el valor de estos espacios. "Es un momento idóneo de generar lazos de comunidad por eso estamos aquí y quiero agradecer a todos los presentes el podernos reunir" , declaró Laura Imelda Pérez Segura.

CORTESÍA.

Detalles de la festividad y su simbolismo

La distribución del pan fue uno de los momentos más esperados, marcando el cierre de las festividades decembrinas. Los participantes disfrutaron de chocolate caliente y buscaron el "Niño Dios" oculto en la rosca, que ofrecía premios como bicicletas, peluches y dulces.

Más allá de su significado religioso, la celebración representó un gesto de cercanía del gobierno municipal. Su objetivo es preservar las costumbres populares como medio para consolidar la identidad cultural de San Pedro Tlaquepaque.

La jornada finalizó con fotografías y sonrisas, reafirmando el compromiso de construir comunidad. Tlaquepaque concluyó las celebraciones decembrinas, destacando el rol de las tradiciones como un vínculo esencial para la unión social.

NA