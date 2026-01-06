IDEFT impulsa el bienestar y autonomía con capacitación para mujeres en Jalisco

El programa “Atención integral para el bienestar de las mujeres” concluyó sus actividades el pasado 26 de diciembre, logrando capacitar a un total de mil 537 mujeres. Esta iniciativa se implementó en 27 municipios del estado de Jalisco , en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISUMH).

La estrategia buscó fortalecer las habilidades productivas, económicas y sociales de las participantes, ofreciendo siete diferentes cursos. Estos fueron diseñados para proporcionar herramientas prácticas que fomenten el autoempleo, la empleabilidad y la autonomía financiera.

Los talleres impartidos incluyeron opciones como “Mesa de postres”, “Decoración con globos”, “Piñatas”, “Barbería 1”, “Mecánica básica”, “Fotografía” y “Organización de eventos”. Cada curso estuvo orientado a generar un impacto directo en la vida laboral y personal de las mujeres inscritas.

Desarrollo de habilidades para el autoempleo

Con estas acciones, el Instituto cierra el año 2025 habiendo capacitado a más de 11 mil personas en diversas regiones de Jalisco . Esto representa un esfuerzo continuo para potenciar el capital humano y generar efectos positivos tanto a nivel individual como en el ámbito comunitario y familiar.

Salvador Cosío Gaona, director general del Instituto, destacó la relevancia de la capacitación como una vía efectiva para transformar realidades y edificar comunidades más sólidas e igualitarias. Resaltó que es una inversión en el futuro del estado.

“Cuando una mujer accede a herramientas de capacitación, no solo mejora su presente, también amplía las oportunidades de su familia y de su comunidad. Apostar por su bienestar y su desarrollo es invertir directamente en el futuro de Jalisco”, afirmó Cosío Gaona.

Coordinación institucional y visión de futuro

Estas iniciativas se alinean con la visión de desarrollo integral impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien ha enfatizado la importancia de la educación, la capacitación y la igualdad de oportunidades como pilares para el crecimiento social y económico. Este enfoque busca un progreso equitativo en todo el estado.

Asimismo, se reconoce el respaldo de Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto. Su coordinación ha sido fundamental para articular políticas públicas que acerquen la formación y el aprendizaje a todos los segmentos de la población jalisciense.

El programa también contó con la colaboración estrecha de Fabiola Loya, titular de la SISUMH. Su participación fue crucial para asegurar que las capacitaciones tuvieran un enfoque de derechos, inclusión y equidad, respondiendo a las necesidades específicas de las mujeres en cada región.

Con la clausura de este programa, el Instituto reafirma su compromiso de continuar trabajando en 2026. El objetivo es ofrecer una capacitación accesible, pertinente y con un claro sentido social, contribuyendo al bienestar de las personas y al fortalecimiento del tejido comunitario en todo el estado.

