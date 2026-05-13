Suspendidos a varios metros de altura sobre cintas tensadas entre estructuras del centro histórico, atletas provenientes de distintas partes del mundo convertirán a Tapalpa en uno de los escenarios deportivos más inusuales de Jalisco. El 15 y 16 de mayo se realizará el Tapalpa Airlines World Cup 2026, campeonato internacional de slackline que reunirá a más de 20 competidores y representantes de alrededor de 15 países en pleno corazón del Pueblo Mágico.

El evento forma parte del circuito internacional de esta disciplina, donde los participantes realizan ejercicios de equilibrio, saltos y acrobacias sobre líneas suspendidas a gran altura. Durante esos días, las plazas y calles empedradas de Tapalpa funcionarán como escenario para una competencia que mezcla deporte, precisión y espectáculo visual.

La competencia será gratuita y abierta al público, por lo que se espera la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a uno de los destinos serranos más concurridos de Jalisco. El slackline, disciplina que ha crecido internacionalmente durante la última década, encuentra en Tapalpa un entorno particularmente atractivo por su paisaje montañoso, su arquitectura tradicional y el ambiente boscoso que rodea al municipio.

Más allá del campeonato, la visita permite recorrer algunos de los sitios más conocidos de la región, como las Piedrotas o Valle de los Enigmas, enormes formaciones rocosas rodeadas de bosque, o el Salto del Nogal, considerado uno de los saltos de agua más altos del Estado.

Tapalpa conserva una de las atmósferas más reconocibles entre los Pueblos Mágicos de Jalisco: calles adoquinadas, casas blancas con techos rojizos, clima fresco y tardes cubiertas por olor a leña. Durante dos días, ese paisaje habitual cambiará con atletas caminando y saltando suspendidos sobre el aire en uno de los eventos deportivos más singulares que recibirá el municipio este año.

CT