Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún