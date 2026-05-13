Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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