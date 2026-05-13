Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 13 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se informó, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

