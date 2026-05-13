Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 13 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se informó, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún