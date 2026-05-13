Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 13 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa