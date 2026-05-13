Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 13 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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