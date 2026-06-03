Entre los atractivos naturales más visitados de Mazamitla, destaca la Cascada El Salto, un rincón escondido entre los bosques de la Sierra del Tigre que permite descubrir otra faceta de este Pueblo Mágico. Ubicada a unos kilómetros del centro, la caída de agua alcanza cerca de 35 metros de altura y se encuentra rodeada por un paisaje de pinos, encinos y vegetación serrana que cambia de tonalidades conforme avanzan las estaciones del año. El recorrido hacia la cascada forma parte de la experiencia.

Se puede llegar mediante caminatas o recorridos a caballo a través de senderos boscosos y caminos rurales. Conforme el visitante se acerca, el sonido del agua comienza a mezclarse con el viento que recorre los árboles hasta revelar una de las postales más reconocidas de la región. Durante la temporada de lluvias, el caudal adquiere mayor fuerza y transforma el sitio en un escenario de gran belleza natural. A su alrededor se forman pequeños espacios para descansar, tomar fotografías o simplemente disfrutar del paisaje.

La cascada también se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan actividades de ecoturismo, senderismo y observación de la naturaleza. Su cercanía con el pueblo permite combinar la visita con otros recorridos por la Sierra del Tigre, los miradores de montaña y las cabañas que han dado fama a Mazamitla como uno de los principales destinos de naturaleza en Jalisco. Para muchos viajeros, El Salto representa el encuentro más directo con el entorno boscoso que distingue al emblemático municipio: un lugar donde el rumor del agua, la sombra de los árboles y el aire fresco de la montaña recuerdan por qué Mazamitla continúa siendo uno de los refugios favoritos para escapar de la ciudad.

CT