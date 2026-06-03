El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) reafirmó su compromiso con el desarrollo laboral en el interior del estado al celebrar la graduación de 250 alumnos de la región Altos Sur. La ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio Municipal de San Julián, reconoció el esfuerzo de estudiantes provenientes de los municipios de San Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe y Jalostotitlán.

Fortalecimiento de competencias laborales

Los egresados concluyeron satisfactoriamente diversos cursos y diplomados diseñados para fortalecer con ello sus competencias para incorporarse al mercado laboral, mejorar sus condiciones de empleo o emprender proyectos personales. Entre las especialidades acreditadas se encuentran:

Estilismo y bienestar personal

Aplicación y diseño de uñas

Repostería

Alimentos y bebidas

Informática

Inglés

Corte y confección

Durante el evento, la directora regional del IDEFT San Julián, Nancy Vázquez Gómez, destacó que esta capacitación es una herramienta esencial para que los ciudadanos amplíen sus posibilidades de crecimiento económico y superación personal.

Compromiso institucional y regional

En representación del director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, asistió Pablo García Arias, director de Vinculación, quien subrayó el objetivo de seguir extendiendo la cobertura de capacitación a todas las regiones de Jalisco, fortaleciendo la relación con los sectores productivos.

El acto contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas Luis Alfonso Navarro Trujillo de COPRISJAL; Judith Macías Ramírez, presidenta municipal de Jalostotitlán; Elva Loza, presidenta municipal de San Miguel el Alto; y Yadira del Carmen Guzmán de la Secretaría de Educación Jalisco.

Para finalizar, es importante el resaltar que esta entrega de constancias se enmarca en la política educativa del gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, la cual busca potenciar el desarrollo de capacidades laborales en toda la entidad. Con esta nueva generación, el IDEFT continúa consolidándose como una vía efectiva para impulsar la productividad y generar mejores oportunidades para las familias jaliscienses.

CT