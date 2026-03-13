El estado de Jalisco es sin duda alguna una de las joyas turísticas del país, por lo que habitar en Guadalajara es sin duda ventajoso cuando se busca escapar un poco de la rutina y este fin de semana será la oportunidad perfecta para ello, debido a que el megapuente de marzo ha dado inicio. Para esta ocasión y si lo que esperas es cambiar el ajetreo urbano por la brisa del mar, pero sin tener que salir del estado, a continuación te presentaremos algunas opciones que pueden ser ideales para ti, debido a su cercanía con la costa, pero también con tu hogar. Para tu próxima salida vacacional queremos recomendarte dos destinos turísticos ideales que tal vez no conocías:Para aquellos que buscan desconectarse por completo y prefieren un ambiente más sofisticado y alejado de las multitudes, Costa Careyes es el destino perfecto. Se encuentra localizado a tan solo 5 horas de Guadalajara (aproximadamente 300 km tomando la carretera México 80).Careyes se distingue por su arquitectura mediterránea, paisajes exóticos y playas prácticamente vírgenes.Algunas de las características principales de esta costa es su privacidad y quietud, además es el destino perfecto para practicar actividades como kayak, esnórquel o buceo, otro punto a rescatar es que debido a la calma que se respira en esta zona de Jalisco, es posible realizar turismo en bicicleta. Este municipio continua siendo la opción ganadora para muchos tapatíos. Además, gracias a la nueva autopista, el trayecto desde Guadalajara se ha reducido a casi 4 horas, facilitando significativamente las escapadas de fin de semana.Este destino turístico cuenta con una particularidad y es que no solo cuenta con costas preciosas como lo son: Playa Los Muertos y Playa Conchas Chinas. Sino que también ofrece al viajante una ciudad pequeña pero pintoresca donde disfrutar de una cena romántica debido a su amplia diversidad gastronómica. A su vez puede puede ofrecer una velada que culmine con una caminata al aire libre, rodeado de maravillosos paisajes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un fin de semana memorable, y aprovecha la cercanía de estas dos playas que sin duda encartarán a más de un visitante. CT