El día de ayer, la Comisaría de la Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó la detención de un hombre que habría ingresado a robar una casa en la colonia Guadalajara Oriente del municipio.

El operativo se inició tras recibirse varios reportes a través del C5 Guadalajara del robo en proceso a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Rondalla y Música. Oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas se trasladaron al lugar y se entrevistaron con una de las personas que reportó la situación. Este ciudadano mencionó que había sorprendido a un sujeto al interior de su domicilio, el cual intentaba salir por la parte trasera.

Los uniformados pidieron el apoyo del Escuadrón Aerotáctico Zeus y desplegaron un operativo de búsqueda en coordinación con un helicóptero de la comisaría y elementos en tierra, con el que lograron asegurar al hombre unos momentos después.

Tras hacerle una revisión conforme a protocolo, se le localizaron una consola de videojuegos y un arma blanca, por lo que fue asegurado. El detenido se identificó como Cesar Octavio "N" de 36 años de edad. El sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal e integrar su carpeta de investigación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB