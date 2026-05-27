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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 27 de mayo prevé que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

Domingo 31 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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