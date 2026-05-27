Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 27 de mayo prevé que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20Domingo 31 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tapalpa