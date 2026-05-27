Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 32% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Zapopan