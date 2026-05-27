Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 32% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

