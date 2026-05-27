Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se comunicó, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

