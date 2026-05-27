Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se comunicó, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey