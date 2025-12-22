El Ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por la presidenta municipal Verónica Delgadillo, puso en marcha la definición de las reglas de operación de sus programas sociales para 2026, entre los que destaca Renta para Jóvenes, un esquema enfocado en reducir la carga económica que representa el arrendamiento de vivienda para este sector.

La alcaldesa presentó la propuesta ante el Pleno, donde se incluye un paquete de 22 programas que deberán contar con lineamientos claros antes del próximo ejercicio fiscal. Destaca el programa que busca atender una de las principales barreras para la juventud tapatía, que es el elevado costo de rentar vivienda en la ciudad.

Durante la misma sesión, Delgadillo también planteó donar de forma definitiva un predio municipal a la Universidad de Guadalajara, ubicado en El Sauz, para la construcción de una preparatoria. Actualmente el terreno se encuentra en comodato, por lo que el cambio permitiría avanzar en el proyecto educativo y ampliar la oferta en el Sur de la ciudad.

