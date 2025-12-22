Comisaría de Guadalajara dona más de cuarenta mil juguetes

Esta mañana elementos de la Comisaría de Guadalajara donaron más de 40 mil juguetes en varios puntos de la ciudad.

Ismael Ramírez Méndez, comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, explicó que fue un gran logro la recaudación de este año.

"Quiero aprovechar para agradecer a los empresarios, líderes vecinales, comerciantes, que con mucha alegría y con mucho cariño y amor donaron los juguetes para lograr la meta y que el día de hoy lleguen a niñas y niños", dijo.

Los elementos de la Policía de Guadalajara repartirán esta Navidad 19 mil juguetes a las niñas y niños en pobreza de las colonias de la ciudad, es decir, ocho mil más que el año pasado, informó ayer el Ayuntamiento tapatío.

Los policías salieron del edificio central ubicado en Periférico Manuel Gómez Morín No.3229, Colonia Jardines de la Barranca. En la entrega salieron 100 elementos en 40 patrullas, aunque para la colecta participó toda la corporación.

Los juguetes se entregaron en alrededor de 50 colonias de como Jardines del Bosque, Echeverría, Lomas del Paraíso, Oblatos, Santa Cecilia, El Zalate, entre otras.

AO

