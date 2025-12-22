La Navidad 2025 está a unos cuantos días y es momento de realizar las últimas compras necesarias para la cena. Uno de los platillos más famosos en esta festividad decembrina es el bacalao .

El bacalao, según información del Gobierno de México, es un pescado que llegó a México durante la época de la Conquista con los españoles, pero no fue sino hasta el Virreinato que el famoso bacalao a la vizcaína se popularizó para los festejos decembrinos.

Se conoce que es una de las fuentes más importantes y nutritivas que nos ofrece el mar, es originario de los mares fríos del norte desde donde emprende largas migraciones hasta llegar a nuestras mesas para compartirlo y así disfrutar de los sabores típicos de la temporada.

El bacalao es un alimento muy consumido y el preferido de muchas familias en el menú navideño .

Aporta energía al cuerpo

Estabiliza el sistema nervioso central

Mejora la digestión, el rendimiento intelectual y la circulación

Disminuye los dolores tanto musculares como articulares

Fortalece los huesos y el sistema inmune

Es bajo en grasas

No lo dejes para el final...

Ya se acerca la cena navideña: ya huele a romeritos, a ponche calientito y a delicioso bacalao a la vizcaína; no dejes que las prisas te alcancen y planifica la compra de todos los alimentos que vas a necesitar para deleitar a tu familia a amistades en el banquete navideño.

Te compartimos los sitios mejor calificados en Guadalajara para que adquieras el bacalao de la mejor calidad en la ciudad .

La Gallina Feliz

Ubicación : Av. del Mercado 1097, Mercado de Abastos

: Av. del Mercado 1097, Mercado de Abastos Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas; sábados de 08:30 a 15:00 horas

Almacén de Noé (Montevideo)

Ubicación : Av. Montevideo 3528, Colinas de San Javier

: Av. Montevideo 3528, Colinas de San Javier Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas; domingos de 09:00 a 15:00 horas

Merkabastos

Ubicación : Av. Periférico Poniente, Manuel Gómez Morin 2109-INT.1, Paseos del Sol

: Av. Periférico Poniente, Manuel Gómez Morin 2109-INT.1, Paseos del Sol Horario: Lunes a domingo de 07:00 a 22:30 horas

Mercado del Mar

Ubicación : Av. Gobernador Luis G. Curiel 3323, El Manantial

: Av. Gobernador Luis G. Curiel 3323, El Manantial Horario: Lunes a domingo de 06:00 a 19:00 horas

Pescadería Guille

Ubicación : C. Monte Parnaso, La Perdida, Colonia Belisario Domínguez

: C. Monte Parnaso, La Perdida, Colonia Belisario Domínguez Horario: Lunes a domingo de 07:00 a 16:00 horas

Toma en cuenta esta información para que todo salga bien en estas fiestas decembrinas; recuerda que los horarios en Nochebuena y Navidad pueden ser distintos a los establecidos de manera oficial .

