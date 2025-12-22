La Navidad 2025 está a unos cuantos días y es momento de realizar las últimas compras necesarias para la cena. Uno de los platillos más famosos en esta festividad decembrina es el bacalao.El bacalao, según información del Gobierno de México, es un pescado que llegó a México durante la época de la Conquista con los españoles, pero no fue sino hasta el Virreinato que el famoso bacalao a la vizcaína se popularizó para los festejos decembrinos.Se conoce que es una de las fuentes más importantes y nutritivas que nos ofrece el mar, es originario de los mares fríos del norte desde donde emprende largas migraciones hasta llegar a nuestras mesas para compartirlo y así disfrutar de los sabores típicos de la temporada.El bacalao es un alimento muy consumido y el preferido de muchas familias en el menú navideño.Ya se acerca la cena navideña: ya huele a romeritos, a ponche calientito y a delicioso bacalao a la vizcaína; no dejes que las prisas te alcancen y planifica la compra de todos los alimentos que vas a necesitar para deleitar a tu familia a amistades en el banquete navideño.Te compartimos los sitios mejor calificados en Guadalajara para que adquieras el bacalao de la mejor calidad en la ciudad.Toma en cuenta esta información para que todo salga bien en estas fiestas decembrinas; recuerda que los horarios en Nochebuena y Navidad pueden ser distintos a los establecidos de manera oficial.Con información del Gobierno de México y Google.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF