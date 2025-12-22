Lunes, 22 de Diciembre 2025

¿Dónde comprar bacalao en Guadalajara para esta Navidad?

Te compartimos los sitios mejor calificados en Guadalajara para que adquieras el bacalao de la mejor calidad en la ciudad

Por: Fabián Flores

El bacalao es un alimento muy consumido y el preferido de muchas familias en el menú navideño. NTX / ARCHIVO

La Navidad 2025 está a unos cuantos días y es momento de realizar las últimas compras necesarias para la cena. Uno de los platillos más famosos en esta festividad decembrina es el bacalao.

El bacalao, según información del Gobierno de México, es un pescado que llegó a México durante la época de la Conquista con los españoles, pero no fue sino hasta el Virreinato que el famoso bacalao a la vizcaína se popularizó para los festejos decembrinos.

Se conoce que es una de las fuentes más importantes y nutritivas que nos ofrece el mar, es originario de los mares fríos del norte desde donde emprende largas migraciones hasta llegar a nuestras mesas para compartirlo y así disfrutar de los sabores típicos de la temporada.

El bacalao es un alimento muy consumido y el preferido de muchas familias en el menú navideño.

  • Aporta energía al cuerpo
  • Estabiliza el sistema nervioso central
  • Mejora la digestión, el rendimiento intelectual y la circulación
  • Disminuye los dolores tanto musculares como articulares
  • Fortalece los huesos y el sistema inmune
  • Es bajo en grasas

No lo dejes para el final...

Ya se acerca la cena navideña: ya huele a romeritos, a ponche calientito y a delicioso bacalao a la vizcaína; no dejes que las prisas te alcancen y planifica la compra de todos los alimentos que vas a necesitar para deleitar a tu familia a amistades en el banquete navideño.

Te compartimos los sitios mejor calificados en Guadalajara para que adquieras el bacalao de la mejor calidad en la ciudad.

La Gallina Feliz

  • Ubicación: Av. del Mercado 1097, Mercado de Abastos
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00  a 18:00 horas; sábados de 08:30 a 15:00 horas

Almacén de Noé (Montevideo)

  • Ubicación: Av. Montevideo 3528, Colinas de San Javier
  • Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas; domingos de 09:00 a 15:00 horas

Merkabastos

  • Ubicación: Av. Periférico Poniente, Manuel Gómez Morin 2109-INT.1, Paseos del Sol
  • Horario: Lunes a domingo de 07:00 a 22:30 horas

Mercado del Mar

  • Ubicación: Av. Gobernador Luis G. Curiel 3323, El Manantial
  • Horario: Lunes a domingo de 06:00 a 19:00 horas

Pescadería Guille

  • Ubicación: C. Monte Parnaso, La Perdida, Colonia Belisario Domínguez
  • Horario: Lunes a domingo de 07:00 a 16:00 horas

Toma en cuenta esta información para que todo salga bien en estas fiestas decembrinas; recuerda que los horarios en Nochebuena y Navidad pueden ser distintos a los establecidos de manera oficial.

Con información del Gobierno de México y Google.

