Al presunto implicado le fueron asegurados un mono araña, cinco loros cucha, una guacamaya verde, una boa y varias tarántulas.

Durante el Operativo Baratillo, oficiales del grupo Guardabosques de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara aseguraron diversas especies en peligro de extinción y detuvieron a un hombre presuntamente implicado en su posesión ilegal.

Durante el Operativo Baratillo detuvieron a un hombre presuntamente implicado en su posesión ilegal de animales en peligro de extinción. ESPECIAL / POLICÍA GUADALAJARA

El hecho fue reportado a través del C5 Guadalajara, donde se alertó sobre un hombre que transportaba varios animales exóticos en el cruce de las calles Manuel Payno y Juan R. Zavala.

El hecho fue reportado a través del C5 Guadalajara, donde se alertó sobre un hombre que transportaba varios animales exóticos. ESPECIAL / POLICÍA GUADALAJARA

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a un sujeto que coincidía con las características del reporte, quien llevaba aparentemente un mono araña en las manos y tenía en el suelo dos jaulas con varias aves, además de tarántulas y una boa.

Los uniformados localizaron a un sujeto que llevaba aparentemente un mono araña en las manos y tenía en el suelo dos jaulas con varias aves. ESPECIAL / POLICÍA GUADALAJARA

Tras realizar una revisión conforme a protocolo, se confirmó que se trataba de un mono araña (Ateles geoffroyi), cinco loros cucha (Amazona autumnalis) y una guacamaya verde (Ara militaris), especies catalogadas en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059 de la SEMARNAT.

Asimismo, se le aseguró una boa y varias tarántulas, por lo que el hombre fue detenido.

La boa y las tarántulas fueron trasladadas a la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco (UNASAM), mientras que el resto de las especies quedaron a disposición del Ministerio Público.

La boa y las tarántulas fueron trasladadas a la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco (UNASAM). ESPECIAL / POLICÍA DE GUADALAJARA

El detenido se identificó como José Luis “N”, de 44 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

