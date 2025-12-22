Lunes, 22 de Diciembre 2025

Aseguran animales en peligro de extinción en "Operativo Baratillo"

Durante el Operativo Baratillo, oficiales del grupo Guardabosques de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara aseguraron diversas especies en peligro de extinción y detuvieron a un hombre 

Por: Rubí Bobadilla

Tras realizar una revisión conforme a protocolo, se confirmó que se trataba de un mono araña, cinco loros cucha y una guacamaya verde. ESPECIAL / POLICÍA DE GUADALAJARA

Al presunto implicado le fueron asegurados un mono araña, cinco loros cucha, una guacamaya verde, una boa y varias tarántulas.

Durante el Operativo Baratillo, oficiales del grupo Guardabosques de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara aseguraron diversas especies en peligro de extinción y detuvieron a un hombre presuntamente implicado en su posesión ilegal.

Durante el Operativo Baratillo detuvieron a un hombre presuntamente implicado en su posesión ilegal de animales en peligro de extinción. ESPECIAL / POLICÍA GUADALAJARA 
El hecho fue reportado a través del C5 Guadalajara, donde se alertó sobre un hombre que transportaba varios animales exóticos en el cruce de las calles Manuel Payno y Juan R. Zavala.

El hecho fue reportado a través del C5 Guadalajara, donde se alertó sobre un hombre que transportaba varios animales exóticos. ESPECIAL /  POLICÍA GUADALAJARA 
Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a un sujeto que coincidía con las características del reporte, quien llevaba aparentemente un mono araña en las manos y tenía en el suelo dos jaulas con varias aves, además de tarántulas y una boa.

Los uniformados localizaron a un sujeto que llevaba aparentemente un mono araña en las manos y tenía en el suelo dos jaulas con varias aves. ESPECIAL / POLICÍA GUADALAJARA 
Tras realizar una revisión conforme a protocolo, se confirmó que se trataba de un mono araña (Ateles geoffroyi), cinco loros cucha (Amazona autumnalis) y una guacamaya verde (Ara militaris), especies catalogadas en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059 de la SEMARNAT.

Asimismo, se le aseguró una boa y varias tarántulas, por lo que el hombre fue detenido.

La boa y las tarántulas fueron trasladadas a la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco (UNASAM), mientras que el resto de las especies quedaron a disposición del Ministerio Público.

La boa y las tarántulas fueron trasladadas a la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco (UNASAM). ESPECIAL / POLICÍA DE GUADALAJARA 
El detenido se identificó como José Luis “N”, de 44 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

