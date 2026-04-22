Tribunal anula cambio de régimen de gobierno en Bolaños

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños, ubicado en la zona norte de Jalisco, que pretendía dejar de lado un sistema de gobierno basado en partidos políticos y elegir uno bajo usos y costumbres de la comunidad wixárika.

El proyecto, avalado por el pleno del Tribunal y presentado por la magistrada Mónica Soto, revirtió la resolución de la Sala Regional Guadalajara. Esta última había señalado, entre otros aspectos, la falta de 17 videograbaciones de las asambleas comunitarias consultivas realizadas en localidades como Tuxpan de Bolaños, Mesa del Tirador, Banco del Venado, La Mesa del Pino, Mesa de los Sabinos, El Jomate, Mesa de Tepic, Cañón de Tlaxcala, Coamostita, Huizaista, El Batallón, Jazmines, Barranquillas, Barranca del Tule, El Salto, Mesa de Pajaritos y Cerritos.

La ausencia de estas videograbaciones implica que "se desconoce si la consulta en las referidas comunidades se realizó conforme a los usos y costumbres (a mano alzada)", lo que pudo haber derivado en inconsistencias o irregularidades que afectaran la voluntad de la ciudadanía.

Otro de los argumentos es que hubo coacción en la voluntad de la ciudadanía para la emisión del sufragio, lo cual repercutió en los resultados de la consulta.

El magistrado Reyes Rodríguez cuestionó el que se considerara el punto de las videograbaciones y la supuesta coacción a los votos: "¿Se llega a la conclusión de que se afectó el principio de certeza porque no hay videograbación? Y, además, esa falta de videograbación es atribuible a la autoridad y no al pueblo y a la comunidad indígena. Pues como que no me hace un sentido lógico una perspectiva donde se afecte voluntad el acto en principio públicamente celebrado a partir de la falta de actuación de una autoridad".

La magistrada Mónica Soto argumentó que correspondía al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el demostrar las acciones cuestionadas en su proyecto, y deja entrever "una actuación irregular que vulnera el proceso y sus resultados".

Por lo tanto, el decreto emitido por el Congreso de Jalisco para avalar el cambio del régimen de gobierno en aquel municipio quedará como inválido y se deberá llevar a cabo un nuevo proceso de consulta.



TAMBIÉN LEE: Hagamos defiende derechos electorales de indígenas de Bolaños

YC