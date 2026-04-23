Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Chapala para este jueves 23 de abril determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

