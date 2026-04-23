Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en El Salto para este jueves 23 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara