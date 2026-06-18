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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Chapala para este jueves 18 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 19

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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