La tarde de este lunes fueron trasladados al penal de Puente Grande 40 de los detenidos tras las violentas protestas del pasado sábado en el Centro Histórico de Guadalajara. Se les acusa del delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

En total son 35 hombres y cinco mujeres quienes fueron puestos a disposición de un juez de control y oralidad del complejo cancelarlo. Será mañana cuando sean presentados ante la autoridad jurisdiccional.

En tanto, además del delito señalado, a tres de los detenidos se les acusa de daño en las cosas, mientras que otros cuatro enfrentaron cargos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

Los cuatro menores de edad que también fueron detenidos durante la manifestación permanecerán internados en un albergue hasta mañana, cuando serán presentados ante un juez especializado, informó la Fiscalía del Estado.

El traslado al penal de Puente Grande, la puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional y el internamiento de los cuatro adolescentes se llevó a cabo bajo el acompañamiento y observación de la Vicefiscalía en Derechos Humanos, agregó la dependencia en un comunicado.

