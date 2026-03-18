Trasladan a Puente Grande al Pepe, clave en la captura y caída de El Mencho

Este lunes autoridades federales confirmaron que José "N", alias "El Pepe", ya fue trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande Jalisco, donde esperará la decisión del juez para conocer si le vincula a proceso.

Al "Pepe" se le señala de ser pieza clave en la detención y caída de Rubén Oseguera alias "El Mencho", ocurrida el pasado 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con lo informado el pasado domingo por la Comandancia de la Quinta Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el "Pepe" fue el encargado de trasladar a la pareja sentimental de "El Mencho" a la cabaña de Tapalpa donde se le ubicó previo a su captura, lo cual, informó el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, fue clave para confirmar la ubicación de quien fuera el líder del Cartel Nueva Generación.

También se le señala de ser uno de los operadores logísticos de este cartel, y al momento de su detención se le aseguró droga, armas y el vehículo en el cual se conducía.

De acuerdo con información extraoficial de las autoridades federales, al "Pepe" se le detuvo el pasado domingo sobre la avenida López Mateos, casi al cruce con Prolongación Niños Héroes, a pocos metros de una plaza comercial ubicada en San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga.

Fueron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional quienes ejecutaron la captura de manera pacífica, alrededor de las 14:00 horas del domingo.

Tras su detención, "El Pepe" fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República con sede en Jalisco. Posteriormente la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) lo trasladó al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, donde en audiencia su defensa se acogió al término constitucional de las 144 horas, por lo cual se espera que el día martes se continúe el proceso judicial en su contra.

YC

