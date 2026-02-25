Transportistas anuncian movilización nacional para exigir mayor seguridad en carreteras

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) advirtió que realizará una movilización en todo el país para exigir más seguridad en las carreteras y garantías para los choferes ya que se vieron seriamente afectados luego de la captura y muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho".

Rafael Ortiz Pacheco, presidente de AMOTAC, explicó que este domingo y lunes centenas de unidades fueron incendiadas o vandalizadas y algunos choferes perdieron la vida.

"Vamos a tomar acciones, vamos a reunirnos todos los compañeros y vamos a fijar fecha para una movilización" , aseguró.

Asimismo demandó más apoyo de la Guardia Nacional ya que en muchos de los casos no fueron atendidos.

"Donde quieras que voltees ves los esqueletos de los camiones quemados y tal parece que no les importa a nadie", sostuvo.

De acuerdo con AMOTAC los estados donde más unidades siniestradas se registraron fueron Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Coahuila.

También exigió a las aseguradoras que asuman la responsabilidad que les toca cuando hay actos de violencia ya que no se quieren hacer responsables del pago de los daños y de las mercancías.

"Realmente son trampas que las aseguradoras nos ponen, entonces vamos a pedir varias cosas entre ellas que asuman su responsabilidad", sostuvo.

Finalmente dijo que en los próximos días darán a conocer la fecha de la movilización ya que todavía hay cierres carreteros en puntos como Jalisco, Colima y Michoacán.

YC