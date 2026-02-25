Luego de que la autoridad judicial calificara como legal su detención, los 13 sujetos quienes fueron detenidos el pasado domingo, durante la jornada de violencia y quema de vehículos vivida el pasado domingo 22 de febrero, fueron imputados por distintos delitos y permanecerán en prisión preventiva mientras se decide su vinculación a proceso.

Se trata de Roberto Carlos "N", Jorge Luis "N", Luis Enrique "N", Julio César "N", Carlos Elliot "N", José Lebid "N", Elías Samuel "N", Eri Javier "N", Alexis Izanami "N", Pedro Yael "N", Leonardo Gael "N", Alejandro "N" y Brandon Alexis "N", quienes están señalados por la presunta comisión de diversos ilícitos, entre ellos tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

La totalidad de estos detenidos fue capturada en flagrancia por distintas corporaciones de seguridad en varias colonias del estado, y se le llevó a un complejo penitenciario ayer, 24 de febrero. Ellos están señalados como presuntos causantes de incendios y bloqueos ocurridos el pasado 22 de febrero, refirió la Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado.

"La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales —de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada— realiza las indagatorias donde están señalados estos trece detenidos, mismos que durante su imputación se sujetaron a la duplicidad del término constitucional, por lo que será en 144 horas cuando se decida su vinculación a proceso", señaló la autoridad estatal.

La Fiscalía del Estado afirmó que en estos hechos no habrá impunidad y que las investigaciones continúan "en total apego a derecho, para esclarecer los hechos y lograr que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, con el objetivo de procurar la justicia y mantener el estado de derecho".

Por otra parte, este miércoles la Fiscalía de Jalisco emitió un llamado a la ciudadanía para que acuda a interponer las denuncias correspondientes en caso de haber sido víctimas de los distintos hechos ocurridos el domingo 22 de febrero.

Señaló que las personas que se vieron afectadas por los robos e incendios de sus vehículos o negocios tras los hechos del domingo pasado pueden denunciar en las instalaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicadas en la calle 14, número 2567, en la Zona Industrial, en Guadalajara, en donde ya se instalaron agencias especiales del Ministerio Público.

