Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este lunes 15 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12