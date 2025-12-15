Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 15 de diciembre determina que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 20 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

