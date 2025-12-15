Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 15 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque