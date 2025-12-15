Lunes, 15 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 15 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones