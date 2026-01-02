El trámite para obtener la Tarjeta Única al Estilo Jalisco iniciará el próximo 12 de enero, como parte de la estrategia del Gobierno estatal para implementar la nueva tarifa del transporte público. A partir del 1 de abril, el pasaje general tendrá un costo de 14 pesos. Y quienes utilicen esta tarjeta pagarán sólo 11 pesos por viaje.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, el proceso de registro se desarrollará en una primera etapa de enero a marzo, periodo en el que se prevé la entrega de 1.5 millones de tarjetas. A lo largo de 2026, “la estimación general es llegar a tres millones de tarjetas”.

El reto es importante porque diariamente se registran tres millones de viajes en el transporte público de Jalisco: camiones y Tren Ligero. Datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica indican que entre enero y junio de 2025, los sistemas de transporte masivo -Tren Ligero, Macrobús y Peribús- movilizaron en promedio 885 mil personas al día, mientras que las rutas tradicionales concentraron dos millones 224 mil usuarios, según la Secretaría de Transporte.

El crecimiento en la demanda se ha acelerado desde 2019, cuando se contabilizaban 2.5 millones de viajes diarios. La operación de la Línea 3 del Tren Ligero y del Peribús sumó más usuarios. Y se prevé un incremento con la Línea 4 del Tren Ligero, que atenderá a 106 mil personas al día, así como con el sistema articulado de la Carretera a Chapala, con capacidad para 125 mil pasajeros.

Ante este escenario, el Gobierno estatal exhortó a la población a realizar el trámite de la Tarjeta Única a partir del 12 de enero mediante el portal oficial https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro. El proceso inicia con el registro en línea, donde se solicitará información y documentos básicos como identificación oficial (INE), acta de nacimiento en imagen, CURP, correo electrónico y número del celular personal. En caso de aplicar, también se deberá presentar constancia de estudios o certificado de discapacidad.

Una vez concluido el registro, el sistema permitirá agendar una cita en alguno de los módulos habilitados para la entrega física de la tarjeta. Para acudir a la cita será necesario presentar el comprobante correspondiente, una identificación oficial y, en su caso, la documentación requerida para quienes sean beneficiarios de programas como Mi Pasaje o Yo Jalisco, conforme a los lineamientos de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, quienes seguirán con los beneficios actuales, pero con la nueva tarjeta (hay subsidios del 50% y 100% en los viajes para estudiantes y adultos mayores, por ejemplo).

Además, se podrá descargar una aplicación móvil asociada a la Tarjeta Única, la cual permitirá su uso como medio de pago y el acceso a servicios financieros adicionales. Para recibir orientación, las personas interesadas pueden comunicarse al 33-2451-2667.

Según Pablo Lemus, “en la Tarjeta Única se destinarán los apoyos a distintos sectores, como estudiantes, personas adultas mayores y guarderías. En enero de 2026 comenzará el proceso de credencialización, con el objetivo de avanzar hacia la modernidad”.

Priscilla Franco, secretaria de Asistencia Social, añadió: “Seguimos avanzando en la construcción de un Gobierno cercano que simplifica la vida de las personas para realizar compras, recibir remesas, hacer depósitos y retiros, así como obtener beneficios en multas y recargos”.

Así podrás tramitar la tarjeta

Descuentos en el transporte público

A partir del 12 de enero, se podrá ingresar al portal https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro.

Ingresar tus datos para registrarte.

Recibirás un correo con la confirmación y el comprobante de la cita.

Asistir a la cita en el módulo asignado.

Entregar el comprobante de la cita y la documentación para recibir la tarjeta.

Documentos en línea

Imagen de la credencial del INE por ambos lados.

Imagen del acta de nacimiento y CURP.

Correo electrónico y teléfono celular.

Documentos opcionales

Certificado de discapacidad.

Certificado de estudios.

Para la cita presencial, la documentación requerida será la siguiente:

Público en general

Comprobante de la cita y copia de la INE.

Beneficiarios de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte

Comprobante de la cita.

Copia de la INE.

Documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, para su intercambio.

